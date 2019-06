Wanneer worstellegendes op pensioen een erg hachelijke aanval verprutsen, loopt dat bijna faliekant af ODBS

11 juni 2019

12u29 11 WWE Twee worstellegendes op pensioen keken elkaar in de ogen in een hevig gecommercialiseerde ‘clash der titanen’, maar dat leverde alles behalve spektakel op. Of toch bijna, maar dan van het ongewilde soort.

De worstelfans gingen er even voor zitten het voorbije weekend: ‘WWE Super ShowDown’ in Saoedi-Arabië, met als zwaartepunt van de avond een duel tussen de legendes The Undertaker en Goldberg. Twee vijftigers zowaar, hun eerste clash ooit bovendien. De avond werd neergezet als “minstens even goed of zelfs beter dan WrestleMania” - maar ondanks de vele toeters en bellen, hield de vergelijking daar op. In verschrikkelijk warme temperaturen in de havenstad Jeddah toonden de twee waarom hun beste jaren al lang achter de rug liggen: het werd een slome en vervelende bedoening. Uiteindelijk beslist in het voordeel van The Undertaker, die zijn alias van ‘The Deadman’ tot afschuw van velen en tot ongetwijfeld ook ontzetting van zichzelf bijna letterlijk nam. Want het venijn zat 'm in de staart, toen The Undertaker Goldberg tegen de grond smakte met de fameuze en zogenaamde ‘Tombstone’.

That Undertaker vs Goldberg match is a pretty decent example of why the Tombstone was banned #WWESSD #SuperShowDown pic.twitter.com/mf7SvAsJzI Paul O'Rourke(@ Prork) link

Bij zo’n move is het de bedoeling dat het slachtoffer zijn hoofd tussen de benen van de aanvaller steekt, maar dat was hier allerminst het geval. Reden ook waarom de ‘Tombstone’ voor menig andere bond verboden is. Gevolg: het hoofd van Goldberg smakte akelig tegen het canvas. Het waren vervolgens akelige beelden, toen de worstelaar flauwviel tijdens het verlaten van de ring. Wat later liet hij weten een hersenschudding opgelopen te hebben. “Sloeg mezelf knock-out terwijl ik dacht het zelf te kunnen afmaken... Ik hou van mijn fans, maar heb ze teleurgesteld. Hopelijk hebben jullie er toch van ‘genoten’.”

Knocked myself out and thought I could finish.... love my fans.....but let u down. Everyone else that found “pleasure” ..... hope ur happy Bill Goldberg(@ Goldberg) link

Maar de fans, die waren vooral blij dat Goldberg nog kon tweeten. Het was zijn eerste kamp in meer dan twee jaar tijd. Hij likete ook een Instagram-post van het WWE met het bijschrift: “Kunnen jullie alstublieft stoppen om The Undertaker nog te laten vechten?” Na alles wat hij voor het WWE (World Wrestling Entertainment, nvdr) betekend heeft, verdient deze man een rustige oude dag. Echt, deze partij was verschrikkelijk om zien omdat de twee al even boven de vijftig zijn. Het zou niet toegelaten mogen zijn dat zij nog op dit niveau vechten. Na vijf minuten had The Undertaker het al moeilijk om nog gewoon op zijn benen te staan, terwijl Goldberg te zwak was om zijn befaamde ‘jackhammer’ nog uit te voeren. Laat deze kerels gewoon op pensioen, of dit gaat nog eens verkeerd aflopen.”

Undertaker's facial reaction after beating Goldberg. #WWESSD pic.twitter.com/bXoWchvxtm Ryan Satin(@ ryansatin) link

Undertaker almost killed Goldberg with a stiff Tombstone Piledriver

👀😳😲😱#RIP #WWESSD pic.twitter.com/emxBOtKDT7 BeyondThe3Count(@ BeyondThe3Count) link