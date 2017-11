Wanneer een inhaalmanoeuvre tijdens een speedboatrace fout afloopt... Hans Op de Beeck

Schrikwekkende crash tijdens een speedboatrace het voorbije weekend in Key West in Florida. Bij een inhaalmanoeuvre schat de piloot de situatie helemaal verkeerd in en hij vliegt met een snelheid van zo'n 170 km/u gewoon over de boot van de tegenstander. Als bij wonder kwamen beide piloten er met slechts lichte verwondingen vanaf.