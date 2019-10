Wales staat in halve finales WK rugby, Australische bondscoach neemt ontslag DMM

20 oktober 2019

11u13 0 Rugby Wales staat in de halve finales van het WK Rugby. In Japan waren de Britten de betere van Frankrijk. Al had Wales bijzonder weinig overschot. Het werd na een try acht minuten voor het einde 20-19.

Frankrijk leidde bij rust nog met 19-10 in het Japanse Oita nog tegen het nummer twee van de wereld. Wales stuit in de halve eindstrijd op de winnaar van de laatste kwartfinale tussen gastland Japan en Zuid-Afrika. De andere halve finale gaat tussen Nieuw-Zeeland en Engeland. Nieuw-Zeeland rekende gisteren af met Ierland: 46-14. Engeland versloeg Australië: 40-16.

Australische coach neemt ontslag

Ondertussen nam Michael Cheika ontslag als bondscoach van het Australische rugbyteam. Hij deed dat daags na de nederlaag van de ‘Wallabies’ in de kwartfinale van het WK. In het Japanse Oita verloor Australiër met 40-16 van Engeland.

“Meteen na het laatste fluitsignaal wist ik dat ik zou vertrekken. Maar ik wilde nog even wachten en alles laten bezinken, spreken met mijn familie, om alles op een rijtje te zetten”, zegt de 52-jarige Cheika, wiens contract eind 2019 zou aflopen.

Cheika was vijf jaar in functie. Hij leidde Australië in 2015 naar de WK-finale tegen Nieuw-Zeeland. Het was meteen het hoogtepunt in zijn periode aan het hoofd van de nationale ploeg want daarna volgden vooral teleurstellingen en mindere prestaties.