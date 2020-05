WADA ziet geen significant verband tussen TTN en winst olympische medailles Redactie

22 mei 2020

10u20

Het verkrijgen van een Toestemming voor Therapeutische Noodzaak (TTN) levert een topatleet niet meer kansen op om een olympische medaille te winnen. Dat blijkt uit een studie van het Wereldantidopingagentschap WADA.

Bij TTN is er sprake van getolereerde afwijkingen van het dopingreglement. Hierdoor mogen atleten -om medische doeleinden- toch verboden producten gebruiken. Topturnster Simone Biles, viervoudig olympisch kampioene, maakt gebruik van het systeem. Ook Serena en Venus Williams doen beroep op TTN.

Maar volgens de WADA-studie zijn er dus geen significante bewijzen dat atleten met TTN meer medailles oogsten. “De gegevens tonen dat de verhouding sporters met TTN, in individuele competities, op de Spelen lager ligt dan een procent. Tijdens de vijf onderzochte OS-edities namen TTN-atleten deel aan 181 wedstrijden op 20.139, en ze wonnen 21 medailles op 2.062.”

TTN krijgt geregeld kritiek, maar het WADA benadrukt dat het systeem naar behoren werkt. “TTN maakt integraal deel uit van de sportwereld en is in grote mate aanvaard door atleten, artsen en dopinginstanties. Er is een strikt reglement van kracht om misbruik tegen te gaan.”