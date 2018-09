WADA wil schorsing van Russisch antidopingbureau Rusada opheffen Redactie

14 september 2018

19u42

Bron: Belga 0 Meer Sport Het wereldantidopingagentschap (WADA) wil de schorsing van het Russisch antidopingbureau Rusada opheffen. Dat maakte het WADA vandaag bekend. Rusada zit al sinds november 2015 op de strafbank.

Het Rusada verloor in 2015 zijn accreditatie na een rapport over grootscheeps dopinggebruik in de Russische atletiek. Daarna volgden de schandalen en schorsingen elkaar op. Een rapport van Richard McLaren toonde twee jaar terug aan dat er tijdens de Winterspelen van 2014 sprake was van een door de staat ondersteund dopingprogramma.

In mei van dit jaar gaf Russisch minister van Sport Pavel Kolobkov eindelijk toe dat er sprake was een gestructureerd dopingprogramma. Dat was een van de voorwaarden van het WADA om het Rusada opnieuw te erkennen. Zo ver is het nog niet, maar de reviewcommissie heeft vandaag wel de herintegratie van het Rusada aanbevolen aan het uitvoerend comité van het WADA.

"De Russische autoriteiten hebben hard gewerkt om opnieuw een geloofwaardig antidopingprogramma uit te werken, en er zijn significante stappen gezet", klonk het vrijdag in het Canadese Montreal. Het uitvoerend comité bespreekt de zaak op 20 september.

Velen zien het opnieuw erkennen van Rusada als een eerste stap, die snel zal leiden tot het opnieuw toelaten van Russische atleten in internationale competities waarvoor ze momenteel uitgesloten zijn. Atleten verzamelden zich daarom de afgelopen dagen onder de hashtag #NoUturnWADA tegen wat zij beschouwen als een "U-bocht" van het wereldantidopingagentschap.