WADA wil extra dopingcontroles door coronacrisis: "Hiaten in het aantal tests aanpakken"

26 mei 2020

09u28

Bron: Belga 0 Doping Het Wereldantidopingagentschap WADA plant extra doelgerichte dopingcontroles om de gaten op te vullen die zijn gevallen tijdens de coronacrisis. Dat schrijft het bureau in een “vraag en antwoord” voor sporters.

Het WADA stelt dat de coronapandemie “het gevecht voor een schone sport kan hebben geschaad” omdat in vrijwel alle getroffen landen de sportcompetities zijn stilgelegd en er minder dopingcontroles zijn uitgevoerd. Het antidopingbureau zoekt momenteel uit waar het aantal testen vooral is teruggelopen.

“Wanneer de sport weer terugkeert naar een bepaalde normaliteit, zullen deze hiaten in het testen gezamenlijk worden aangepakt door middel van aanvullende gerichte tests”, aldus het WADA.

Veel sporters hebben hun bezorgdheid geuit over het verminderde aantal controles op verboden middelen en om duidelijkheid gevraagd over de geldigheid van de testresultaten gedurende de coronacrisis. Het WADA meldde verder dat dopingstalen nog steeds worden bewaard voor latere analyse. Met behulp van het biologische paspoort van sporters kan zelfs in later afgenomen monsters alsnog dopinggebruik tijdens deze sportarme periode worden onthuld.

