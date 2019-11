WADA vraagt schorsing van twee tot acht jaar voor Sun Yang Redactie

12 november 2019

22u13

Bron: Belga 0 Zwemmen Het Internationaal Sporttribunaal (TAS) heeft laten weten dat het Wereldantidopingagentschap (WADA) een schorsing tussen twee en acht jaar heeft gevorderd voor de Chinese zwemmer Sun Yang.

Komende vrijdag (15 november) zal de eerste rechtszitting plaatsvinden. Als het Hof de redenering van het WADA zou volgen, dan zou de drievoudig olympisch kampioen op zijn minst de Spelen van Tokio 2020 aan zich voorbij zien gaan.

Aan de grond van de vordering ligt het voorval waarbij Yang zijn dopingstalen, afgenomen door de Chinese antidopinginstantie, vernielde met een hamer.

De Internationale Zwemfederatie achtte de zwemmer in januari van dit jaar schuldig aan het vernietigen van de stalen, maar sprak hem toch vrij omwille van een procedurefout van de Chinese antidopinginstantie. Hiertegen heeft het WADA een beroep ingesteld bij het TAS.Yang werd eerder in 2014 al is voor drie maanden geschorst voor het gebruiken van doping.