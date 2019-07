WADA heeft bijna 300 dopingzondaars in het vizier na analyse data Russische dopinglab Redactie

03 juli 2019

14u19

Bron: Belga 0 Meer sport Het Wereldantidopingagentschap verdenkt na de analyse van de data uit het Russische antidopinglab in Moskou liefst 298 atleten van dopinggebruik. Dat deelde het WADA mee. Van 43 atleten werd de bewijslast al naar hun internationale federaties gestuurd. Als die geen actie ondernemen, behoudt het WADA zich het recht voor naar het Internationaal Sporttribunaal TAS te stappen.

Midden januari kreeg het WADA na lang aandringen eindelijk toegang tot de data van het omstreden laboratorium. Het was één van de voorwaarden om het Russische antidopingagentschap (Rusada) opnieuw te erkennen. Het WADA kwam in april ook in het bezit van 2.262 stalen uit Moskou en is gestart met die te hertesten.

"Er is nog altijd veel werk te doen", zegt Gunther Younger, directeur van WADA Intelligence and Investigation. "Maar we blijven goed vooruitgang maken in deze langlopende en complexe zaak. De valsspelers moeten berecht worden en daar zijn we weer een stap dichter bij gekomen. Dit is een uitstekende ontwikkeling richting een wereldwijde zuivere sport.”