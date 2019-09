WADA heeft bedenkingen bij Russische dopinggegevens Redactie

23 september 2019

13u40

Het Wereldantidopingagentschap (WADA) heeft vragen bij de dopinggegevens die Rusland begin dit jaar heeft overgemaakt. Er is sprake van een gebrek aan samenhang wat betreft de data van het voormalig antidopinglaboratorium in Moskou.

Tien maanden voor de Olympische Spelen in Tokio kondigt het WADA aan een procedure geopend te hebben tegen het Russische antidopingagentschap (Rusada). Rusland riskeert zo nieuwe sancties. Moskou krijgt drie weken om zich te verantwoorden.

"Experten hebben de gegevens onderzocht die we dankzij klokkenluiders hebben verkregen en die we van Rusland hebben ontvangen. Ze hebben enkele onsamenhangendheden opgemerkt, en die roepen toch enkele vragen op", zo verklaart Olivier Niggli, algemeen directeur van het WADA, na een bijeenkomst van het Uitvoerend Comité in Tokio.

Begin dit jaar maakten de Russen de gegevens uit het antidopinglab in Moskou over aan het WADA. Het Wereldantidopingagentschap kreeg zo inzage in wat zich afspeelde in de periode 2011-2015, toen er volgens verschillende onthullingen een staatsgeleid dopingsysteem in Rusland bestond. Dankzij de data kon het WADA procedures openen tegen verschillende Russische sporters.

In september 2018 werd het land na drie jaar schorsing door het WADA onder voorwaarden weer in ere hersteld. Een van die voorwaarden was volledige inzage in de gegevens van het gecontesteerde antidopinglab in Moskou.