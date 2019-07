WADA haalt Noord-Korea van strafbank Redactie

26 juli 2019

23u30

Bron: Belga 0 Meer sport Het wereldantidopingagentschap WADA heeft Noord-Korea van de lijst geschrapt met landen die niet conform de WADA-code handelen. Dat maakte de organisatie vandaag bekend.

Het WADA had Noord-Korea in september 2018 vier maanden de tijd gegeven om te antwoorden op een aantal vragen in verband met de werking van het Noord-Koreaanse antidopingagentschap. Het WADA meende immers dat de controles in het communistische land tekortschoten. Omdat Noord-Korea de termijn liet passeren zonder te antwoorden, belandde het land half februari op een zwarte lijst. Dat kon dan weer problemen scheppen bij een eventuele gezamenlijke kandidatuur van Noord- en Zuid-Korea voor de Zomerspelen van 2032. Het WADA-reglement stelt immers dat alleen landen die conform de WADA-code handelen, een kandidatuur mogen stellen.

Het WADA laat nu weten dat Noord-Korea, in samenwerking met het Chinese antidopingagentschap, "maatregelen heeft genomen om de situatie te corrigeren".

