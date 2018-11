WADA bevestigt gedeeltelijke schorsing antidopinglab in Stockholm XC

08 november 2018

22u53

Het Wereldantidopingagentschap (WADA) heeft vandaag een gedeeltelijke schorsing opgelegd aan het antidopinglab van Stockholm. Het Zweedse lab werd eerder al voorlopig geschorst, omdat het niet aan alle internationale eisen voldoet voor bepaalde controles.

Sinds 2 augustus is het lab in Stockholm voorlopig geschorst. Het mag één specifieke testmethode, de zogenaamde CG-C-SMRI, niet meer toepassen. "De schorsing duurt zes maanden, of tot bewezen is dat de nodige maatregelen zijn getroffen om opnieuw volledig conform te zijn", deelde het WADA vandaag mee.

In het labo van Stockholm mogen nog altijd stalen getest worden, alleen niet als een analyse nodig is volgens de bovengenoemde methode. In dat geval moeten de stalen worden overgebracht naar een ander lab, dat wel volledig voldoet aan de eisen van het WADA.