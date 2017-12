Waarom kickbokskampioen Verhoeven maar beter uitkijkt voor Jamal Ben Saddik: 'The Goliath' uit Borgerhout mepte hem in 2011 al tegen het canvas Yari Pinnewaert

Morgenavond staat in de Ahoy in Rotterdam in het kickboksen de wereldtitel bij de zwaargewichten op het spel. Die titel is al 3,5 jaar in het bezit van de Nederlander Rico Verhoeven, maar met Jamal Ben Saddik dient zich een meer dan te duchten opponent aan. 'The Goliath', die in Borgerhout werd geboren maar uitkomt onder de Marokkaanse vlag, wist in 2011 namelijk al een keertje af te rekenen met de man die hij morgen in de ogen kijkt.

Belgische fans die de kamp graag zouden meevolgen, kunnen die via UFC.tv streamen waar het GLORY: REDEMPTION event door pay-per-view wordt aangeboden. Deze pass kost je €24,99 en bevat 4 kampen, waaronder de headliner Rico vs Jamal.

kos Rico Verhoeven (links) met Jamal Ben Saddik.