Waarom deze MMA-vechter tegenwoordig als de 'Missouri Zombie' door het leven gaat Hans Op de Beeck

16 mei 2018

15u02 0 Meer Sport Al gehoord van de Missouri Zombie? Na zijn kamp van het voorbije weekend gaat amateurvechter Steve Mutzu tegenwoordig zo door het leven. De video hieronder maakt veel duidelijk.

Tijdens Shamrock FC 305 in Kansas, Missouri, kreeg Mutzu er zwaar van langs bij de 'featherweights'. Het gevecht was nauwelijks vertrokken toen de arme kerel een zware klap te verwerken kreeg van Jason Stevenson. Als een amateur startte Mutzu ook: kin naar boven, handen naar beneden en zonder het hoofd te bewegen. Zoals een zombie dus, zeker nadat Stevenson hem vol op het hoofd raakte. Maar in plaats van vol tegen het canvas te gaan, bleef Mutzu -opnieuw zoals een zombie- nog enkele seconden kaarsrecht overeind staan.

Ook bizar dat de scheidsrechter niet meteen ingreep en blijkbaar niet zag dat Mutzu al meteen het bewustzijn half verloren was. Een duwtje had volstaan om hem tegen de grond te krijgen, maar Stevenson vloog vervolgens ook nog eens als een bezetene op de 'Missouri Zombie' af zodat die nog eens enkele onnodige klappen te incasseren kreeg. De kamp gaat officieel de boeken in als een knock-out na tien seconden, terwijl die in realiteit al over was na zes tellen.

Als verklaring voor de gretigheid van Stevenson kan je inroepen dat hij niet meteen goed aan zijn MMA-carrière begonnen was. De eerste vijf kampen gingen verloren, waarna hij in 2015 voor het eerst won en nadien vier van zijn laatste duels (waaronder deze tegen Mutzu) won. Niet dat deze zege garant staat voor een profcarrière in het MMA, maar ondanks zijn kleine gestalte komt hij geregeld uit in de 'flyweight'-carrière, en heeft hij zelfs al een keer als 'strawweight' gevochten. De 'Missouri Zombie' van zijn kant heeft nu een keertje gewonnen en een keer verloren.