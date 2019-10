Waanzinnige statistiek ‘voorspelt’ al meer dan twintig jaar winnaar Ironman Hawaï (en het ziet er goed uit voor Aernouts) DMM

11 oktober 2019

12u18 0 Ironman Hawaï Met cijfers kun je alles bewijzen, maar volgens dé Hawaï-statistiek bij uitstek heeft Bart Aernouts een reële kans om de Ironman in Hawaï te winnen. Onze landgenoot is de enige Belg aan de start in Kona. Vorig jaar werd hij tweede.

3,86 kilometer zwemmen, 180,2 kilometer fietsen en daarna nog even een marathon lopen. In de zware omstandigheden op Hawaï was Frederik Van Lierde er in 2013 de beste. De West-Vlaming was daarmee de tweede Belg die het WK Ironman met start en aankomst in Kona op zijn palmares kon zetten. In 1996 en in 1999 won naamgenoot Luc Van Lierde - opgepast, want géén familie - als eerste Belg. Komt er na drie Belgische overwinningen een vierde aan? Het zou kunnen, want volgens een opvallende statistiek is Bart Aernouts bij één van de zes mogelijke winnaars.

Top vier

Het zijn cijfers die de triatlonvolgers al langer in de ban houden. En de laatste tweeëntwintig jaar werden ze ook altijd gerespecteerd in de Ironman van Hawaï. Volgens een statistiek is de winnaar in Kona altijd iemand die het jaar voordien bij de eerste vier eindigde. Of het is iemand die in het verleden al won. Wie vorig jaar dus 7de was of überhaupt niet meedeed, kan het op voorhand dus schudden.

Wat zegt de statistiek dan over de mogelijke winnaar van dit jaar? Eerst en vooral dat Patrick Lange, Bart Aernouts, David McNamee en Tim O’Donnell de mannen zijn om in de gaten te houden. Zij waren in 2018 de besten van het pak. Als de trend gerespecteerd wordt, dan moeten we de winnaar van dit jaar bij één van deze vier namen zoeken.

Ex-winnaar

Tenzij je Jan Frodeno of Sebastien Kienle heet. De enige die de voorbije tweeëntwintig jaar niet in de top vier eindigde en het daaropvolgende jaar won, was Normann Stadler. De Duitser was de beste in 2006, maar had in 2005 nog opgegeven. Stadler was op dat moment wel een ex-winnaar (2004). In dat opzicht mogen we Jan Frodeno (vorig jaar niet op Hawaï door een blessure, maar wel winnaar in 2015 en 2016) en Sebastien Kienle (winnaar in 2014) ook bijschrijven op het blaadje.

Zes witte raven

Is er dan echt niemand aan deze statistiek ontsnapt in de laatste twintig jaar? Het antwoord is ‘neen’. Winnen doe je dus niet zomaar in aan de andere kant van de wereld. De laatste die vanuit het relatieve niets won op Hawaï was Luc Van Lierde in 1996. Onze landgenoot was bij zijn debuut in Kona de eerst Europeaan die de wedstrijd kon winnen. In de intussen 41-jarige geschiedenis zijn er maar zes winnaars die aan de bizarre statistiek ontsnapten. Daarbij natuurlijk enkele namen uit de pionierstijd: Gordon Haller (1978), Tom Warren (1979), Dave Scott (1980), Scott Molina (1988), Greg Welch (1994) en dus Luc Van Lierde.

De statistiek over de jaren heen:

2018: Patrick Lange (Dui) → resultaat in 2017: 1ste

2017: Patrick Lange (Dui) → resultaat in 2016: 3de

2016: Jan Frodeno (Dui) → resultaat in 2015: 1ste

2015: Jan Frodeno (Dui) → resultaat in 2015: 3de

2014: Sebastian Kienle (Dui) → resultaat in 2013: 3de

2013: Frederik Van Lierde (Bel) → resultaat in 2012: 3de

2012: Pete Jacobs (Aus) → resultaat in 2011: 2de

2011: Craig Alexander (Aus) → resultaat in 2010: 4de

2010: Chris McCormack (Aus) → resultaat in 2009: 4de

2009: Craig Alexander (Aus) → resultaat in 2008: 1ste

2008: Craig Alexander (Aus) → resultaat in 2007: 2de

2007: Chris McCormack (Aus) → resultaat in 2006: 2de

2006: Normann Stadler (Dui) → resultaat in 2005: opgave

2005: Faris Al-Sultan (Dui) → resultaat in 2004: 3de

2004: Normann Stadler (Dui) → resultaat in 2003: 4de

2003: Peter Reid (Can) → resultaat in 2002: 2de

2002: Tim DeBoom (VS) → resultaat in 2001: 1ste

2001: Tim DeBoom (VS) → resultaat in 2000: 2de

2000: Peter Reid (Can) → resultaat in 1999: 2de

1999: Luc Van Lierde (Bel) → resultaat in 1998: 2de

1998: Peter Reid (Can) → resultaat in 1997: 4de

1997: Thomas Hellriegel (Dui) → resultaat in 1996: 2de

1996: Luc Van Lierde (Bel) → resultaat in 1995: deed niet mee