Waanzin: surfer bedwingt golf van maar liefst 35 meter hoog, meteen ook een wereldrecord Mike De Beck

19 januari 2018

19u46

Bron: Surfer Today 75 Meer Sport De Portugese surfer Hugo Vau zal 17 januari 2018 niet snel vergeten. Op die dag bedwong de 40-jarige man volgens meerdere bronnen de grootste golf waarop ooit gesurft is. Eentje van liefst 35 meter hoog waarmee Vau beter doet dan Garrett McNamara (23,7 meter). De World Surf League bekijkt de zaak nu en zal dan de cijfers doorsturen naar de Guiness World Records om het wereldrecord te verbeteren.

Het cijfer is duizelingwekkend. Volgens sommige metingen bedwong Hugo Vau in zijn thuisland Nazaré Praia do Norte een golf van liefst 35 meter hoog. "De golf die ik nam was enorm. Surfers die Praia do Norte goed kennen, vertelden me dat het de grootste golf was waarop ooit werd gesurft", vertelde durfal Hugo Vau.

Hij ligt zelf echter niet wakker van de grootte van de golf. "Dat is irrelevant. Helaas is er nog geen wetenschappelijke methode dus de meting wordt gedaan op basis van de grootte van de surfer ten opzichte van de golf. Uiteindelijk is het belangrijkste dat we het water in gaan, plezier hebben en er weer levend uit komen."

Videograaf Jorge Leal had niets dan lof over voor zijn makker. "Ik ben trots op je Vau! Vandaag heb ik waarschijnlijk de grootste golf ooit waarop in Nazaré gesurft is gezien. De omstandigheden waren moeilijk, maar het doorzettingsvermogen van dit schitterende Portugese team maakte me sprakeloos."