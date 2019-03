Waalse atletiekliga en Jacques Borlée hebben woensdagnamiddag afspraak met BOIC Redactie

08 maart 2019

19u36

Bron: Belga 0 Meer Sport De Waalse atletiekliga (LBFA) en atletiekcoach Jacques Borlée zullen elkaar in principe woensdagnamiddag ontmoeten op een vergadering met het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité. Die ontmoeting was al langer gepland en heeft niets te maken met het gebakkelei tussen Borlée en de LBFA, maar hun geschil komt nu wellicht wel hoog op de agenda te staan.

"Zulke structurele vergaderingen vinden op regelmatige basis plaats. Het toeval wil dat er volgende week woensdag één op de agenda staat", legt BOIC-woordvoerder Luc Rampaer uit. "Bedoeling is alle atletiekinstanties rond tafel te brengen. Gewoonlijk bespreekt het BOIC met Sport Vlaanderen en Adeps eerst de objectieven, waarna met de Vlaamse en Waalse atletiekliga de praktische zaken vastgelegd worden en Jacques Borlée tenslotte zijn concrete plannen met de atleten voorlegt."

"De Tornados zijn heel belangrijk voor het BOIC", onderlijnt Rampaer. "Voor de Olympische Spelen in Tokio vormen ze een reële medaillekans. Onze eerste bekommernis is altijd om de atleten op de eerste plaats te zetten en ervoor te zorgen dat ze zich in de best mogelijke omstandigheden kunnen voorbereiden. In het conflict tussen de LBFA en Jacques Borlée zijn we neutraal. Als de betrokken partijen menen dat we een meerwaarde kunnen bieden in hun debat, zijn we uiteraard bereid te bemiddelen en kunnen we mee naar oplossingen zoeken. Dat in het belang van iedereen en in de eerste plaats in dat van de atleten."

Waals Minister van Sport Rachid Madrane (PS) verklaarde zich eveneens bereid te bemiddelen. "Ik heb de open brief van de LBFA vanochtend via de media ontdekt. Hoewel het niet de taak van een minister van Sport is om tussen te komen in een conflict tussen een trainer en zijn federatie, wil ik - zoals ik dat in het verleden al eerder gedaan heb - mijn rol van bemiddelaar spelen en zal ik proberen de dialoog weer op te starten. Ik zal zowel Jacques Borlée als de atleten ontmoeten en stel ook een ontmoeting met de LBFA voor.”