VS-turnsters veroveren goud in landencompetitie, Simone Biles zit nu aan elf wereldtitels LPB

30 oktober 2018

17u10

Bron: Belga 1 Meer Sport De Amerikaanse turnsters hebben zich in het Qatarese Doha verzekerd van de wereldtitel in de landencompetitie. In haar eerste internationale competitie sinds de Olympische Spelen van 2016 veroverde Simone Biles zo op 21-jarige leeftijd haar elfde wereldtitel.

Het Amerikaanse team, met naast Biles ook Grace McCallum, Morgan Hurd, Riley McCusker en Kara Eaker, totaliseerde 171.629 punten. De olympische kampioenen bezorgden de VS zo een vierde wereldtitel op rij. Rusland (162.863 punten) sprokkelde bijna negen punten minder en veroverde het zilver. Het podium werd vervolledigd door China (162.396 punten). Deze drie landen zijn al zeker van een ticket voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

Het Belgische meisjesteam, met Nina Derwael, Axelle Klinckaert, Maellyse Brassart, Senna Deriks en Rune Hermans, werd elfde in de kwalificaties en greep naast de finale met de beste acht landen. Ze wisten zich wel te plaatsen voor het WK van volgend jaar in Stuttgart, waar nog tickets worden verdeeld voor de Olympische Spelen van 2020.

Later deze week komen Derwael en Klinckaert nog in actie in de allroundfinale. Daarnaast wist Derwael zich ook te plaatsen voor eindstrijd op de balk en de brug. Op dat laatste toestel pakte de tweevoudig Europees kampioene vorig jaar WK-brons.