Vroegtijdige exit voor Thomas Pieters op Masters, Tiger Woods overleeft wel LPB

07 april 2018

13u01

Na een zwakke tweede ronde van 78 slagen is Thomas Pieters er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finaleronden op het Masters golftoernooi (PGA/11 miljoen dollar), de eerste major van het seizoen, op de Augusta-golfbaan in de Amerikaanse staat Georgia.

De 26-jarige Antwerpenaar begon aan zijn tweede ronde met een bogey en een birdie op de holes één en twee. Na nog twee bogeys en twee dubbele bogeys sloot hij zijn eerste negen holes af in zes over par. Na een sublieme afslag op de par-3 twaalfde hole, wat resulteerde in een birdie, en een birdie op de par-5 dertiende hole, leek Pieters zich te herpakken. Maar na bogeys op de holes vijftien en zeventien bracht hij een scorekaart binnen van zes over par. Pieters, die vorig jaar nog vierde werd op de Masters, telt met zijn totaalscore van 151 slagen, zeven over par, twee slagen te veel om de cut te halen. Enkel de top vijftig speelt immers de finaleronden.

De Amerikaan Patrick Reed zette een stevige tweede ronde neer van 66 slagen waarmee hij de koppositie kon inpalmen. Reed, viervoudig PGA Tour-winnaar, gaat met twee slagen voorsprong op de Australiër Marc Leishman de eindfase in. De derde plaats is voor de Zweed Henrik Stenson, op vier slagen van Reed.

Liefst zes spelers uit de top tien van de wereldranglijst staan momenteel op de Masters bij de beste tien. Het gaat om de Amerikaanse nummer één van de wereld Dustin Johnson, Justin Thomas, Jordan Spieth, Justin Rose, Rory McIlroy en Rickie Fowler. Viervoudig winnaar Tiger Woods kon zich ook plaatsen voor de finaleronden, ondanks een derde ronde van 75 slagen waarmee hij van de 29ste naar de 40ste plaats wegzakte. Woods, in zijn loopbaan goed voor veertien majortitels, telt wel dertien slagen meer dan de leider.