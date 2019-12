Vosté snelste op 1.500 meter in B-groep en promoveert in Wereldbeker XC

08 december 2019

11u15

Mathias Vosté heeft op de Wereldbeker schaatsen in de Kazachse hoofdstad Nur-Sultan de 1.500 meter in de B-groep gewonnen. Met 1:46.95 bleef Vosté iets meer dan een seconde verwijderd van zijn beste tijd (1:45.89).

Zijn eerste internationale zege als schaatser sloot fraai aan bij de vierde plaats die hij zaterdag in de A-groep op de 1.000 meter behaalde. Door de overwinning promoveert Vosté ook op de 1.500 meter naar dat elitegezelschap.

Achter Vosté eindigden de Nederlander Wesly Dijs (1:47.00) en de Japanner Taro Kondo (1:47.24) als tweede en derde. Vosté hield ook andere prominente rijders als de Noor Havard Bökko en Haralds Silovs uit Letland duidelijk achter zich.

Aanvankelijk zou Bart Swings ook moeten starten in de B-klasse. Twee weken geleden was Swings in Polen als laatste geëindigd. Door afzeggingen kon hij in Kazachstan zijn A-status alsnog behouden.