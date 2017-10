Voorzitter Internationale Boksfederatie geschorst door eigen disciplinaire commissie 16u28 0 AFP Meer Sport De Taiwanese voorzitter van de Internationale Federatie voor Amateurboksers (AIBA), Ching-Kuo Wu, is voorlopig geschorst door de disciplinaire commissie van zijn federatie, die verzand is in een bestuurscrisis. Wu heeft al aangekondigd dat hij naar de rechter trekt om deze beslissing aan te vechten.

Wu, tevens lid van het uitvoerend comité van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), wordt door de disciplinaire commissie van de AIBA geschorst wegens "boekhoudkundige onregelmatigheden en wanbeleid".



De gisteren beslissing werd vandaag bekendgemaakt door de leden van het uitvoerend comité van de AIBA, ook de leden van een comité ad interim dat in juli heeft geprobeerd om de controle over de AIBA in handen te krijgen. Recent stak een rechtbank daar echter een stokje voor.