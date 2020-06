Voorzitter Europese atletiekbond Svein Arne Hansen (74) overleden Redactie

20 juni 2020

19u51 0 Meer sport De Noor Svein Arne Hansen, voorzitter van de Europese atletiekbond, is vandaag op 74-jarige leeftijd in Oslo overleden. Medio maart kreeg hij een beroerte, waarna hij niet meer herstelde. Dat heeft European Athletics bekendgemaakt.

Svein Arne Hansen was de vijfde voorzitter van European Athletics, dat in 1970 werd opgericht. De Noor leidde de federatie met hoofdkwartier in Lausanne sinds april 2015. In april 2019 werd hij herverkozen voor een nieuw mandaat van vier jaar.

"Ik ben diepbedroefd te vernemen dat Svein Arne is overleden", verklaart Dobromir Karamarinov, interim-voorzitter bij de Europese atletiekbond. "Hij was een fantastische leider, een visionair voor onze sport en een charismatische persoonlijkheid binnen de atletiekfamilie. Hij was erg geliefd door al diegenen die hem goed kenden en bovenal was hij een vriend van de atleten. We hebben een fantastische man verloren. Al mijn gedachten gaan uit naar zijn familie in deze moeilijke periode.