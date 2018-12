Voorzitter Belgische hockeyfederatie dolgelukkig met "magische wereldtitel": “Dit moment komt in mijn top drie terecht” Redactie

17 december 2018

16u25

Bron: Belga 0 Meer Sport Marc Coudron, voorzitter van de Belgische hockeyfederatie, heeft een intense zondagnamiddag achter de rug. Net voor hij in Londen het concert van zijn favoriete artiest Paul McCartney bijwoonde, zag hij hoe de Red Lions zich in India tot wereldkampioenen hockey kroonden. Coudron, zelf oud-international en één van de steunpilaren van de Red Lions, bestempelt de wereldtitel als een magisch sportmoment.

"Het was een hele ontlading, dat zeker. Dit moment komt in mijn top drie terecht. Ik schat de kwalificatie van de hockeyvrouwen voor de Olympische Spelen 2012 van Londen nog net iets hoger in, omdat dat onverwacht was. Maar dit is ook fantastisch natuurlijk. Het is zoals mijn oude teamgenoot en oud-international Michel Van Oost zei: 'Het was zweten uit de ogen.' Het zijn magische sportmomenten", aldus een fiere bondsvoorzitter.

Coudron steekt zijn respect voor de Nieuw-Zeelandse bondscoach Shane McLeod niet weg. "Ik heb veel respect voor zijn werk en zijn persoonlijkheid. Zijn spelers doen het goed, het is geven en nemen", aldus Coudron. Het groeiende succes en de wereldtitel zullen volgens Coudron ook een invloed hebben op de ontwikkeling van het Belgische hockey. "Veel clubs weigeren nu al enkele jaren nieuwe spelers, want er zijn te weinig terreinen. We willen blijven groeien, elk jaar met 5 tot 7 procent", klinkt het ambitieus.

Naast het sportieve succes liggen ook plannen voor een nieuw nationaal stadion op tafel. Met dat stadion kan België zich kandidaat stellen om een Wereldkampioenschap te organiseren.