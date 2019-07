Voormalige topman die wist van seksueel misbruik in Amerikaans turnen, krijgt ontslagpakketje van twee miljoen euro YP

05 juli 2019

10u42

Bron: Inside The Games / New York Times 1 Turnen Scott Blackmun, de voormalige voorzitter van het Amerikaans Olympisch Comité USOC, krijgt een ontslagpremie van 2,4 miljoen dollar (of zowat twee miljoen euro) uitbetaald. Wraakroepend, wetende dat de 61-jarige Blackmun wist van het misbruikschandaal in het turnen maar gewoon de andere kant uitkeek.

Blackmun, die acht jaar aan het hoofd stond van het USOC, diende in februari vorig jaar al zijn ontslag in omdat hij af te rekenen kreeg met prostaatkanker, maar het exacte bedrag van zijn ontslagpremie was nog niet meegedeeld. Tot nu dus. In de New York Times verdedigt Susanne Lyons, bestuurslid bij de USOC, die beslissing. “In 2018 heeft het bestuur een scheidingsovereenkomst goedgekeurd en daarin was ook een vergoeding voor voormalig chief executieve Scott Blackman opgenomen. Op dat moment, en dan baseerden we ons op het feit dat de organisatie een nieuwe leider nodig had om verder te groeien en op de zware uitdagingen die Blackmun wachtte op lichamelijk vlak, heeft het bestuur die vergoeding goedgekeurd”, aldus Lyons tegenover de Amerikaanse krant.

Hij verzweeg alles (...) en in plaats van hem op te sluiten, krijgt hij een beloning van 2,4 miljoen dollar. Genoeg! John Manly, één van de advocaten die de misbruikte turnsters vertegenwoordigt

De beslissing van Blackmun om ontslag te nemen, kwam er twee maand nadat de grote misbruikzaak rond turnarts Larry Nassar uit zijn voegen barstte. Uit een onderzoek van advocatenkantoor Ropes & Gray, dat was besteld door de USOC, bleek dat Blackmun en Alan Ashley, toen nog de sportieve baas, al van het misbruik afwisten een jaar voor dat het schandaal aan het licht kwam. Nog volgens het gelekte document met cijfers zou Ashley, die meteen nadat de resultaten van het onderzoek uitlekten werd ontslagen, nog een goeie 500.000 euro hebben meegekregen. Larry Nassar werd veroordeeld tot een celstraf van 175 jaar, voor seksueel misbruik van meisjes bij sportlessen en voor het bezit van kinderporno.

Advocaat woest

John Manly, één van de advocaten die de misbruikte turnsters vertegenwoordigt, is dan ook woest. “Blackmun wist al in de zomer van 2015 dat Larry Nassar een kinderverkrachter was. Hij verzweeg alles voor het volk, de media, politie en, nog het ergste van alles, de turnsters en hun ouders. In plaats van hem op te sluiten, krijgt hij een beloning van 2,4 miljoen dollar. Genoeg!”, klonk het in een tweet.

