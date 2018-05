Voormalige topman Bpost koopt zich in bij Golazo Redactie

05 mei 2018

Een groep Nederlandse en Belgische investeerders, onder wie Johnny Thijs (ex-bpost) en Duco Sickinghe (ex-Telenet), stappen in het sportbedrijf Golazo. Dat meldt De Tijd. Ze kopen 20 procent van de aandelen.

Golazo groeide uit tot een belangrijke organisator van sportevenementen in Europa, waaronder de Antwerp Ten Miles en de Brussels Marathon. Apps en online platforms van het bedrijf tellen twee miljoen gebruikers. Topman Bob Verbeeck was tot nu toe de volle eigenaar van Golazo.

De investeerders moeten Verbeeck vers geld, expertise en een netwerk leveren om zijn groeiplannen in het buitenland te ondersteunen. "We hadden de keuze tussen een overname door een grote buitenlandse speler of op eigen kracht verder te gaan. We hebben voor dat laatste gekozen", aldus Verbeeck in De Tijd.