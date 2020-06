Voormalige atletiekbaas Diack geeft toe dat hij dopingzaken afremde Redactie

Bron: Belga 0 Atletiek De voormalige atletiekbaas Lamine Diack heeft tijdens zijn proces bekend dat hij disciplinaire zaken tegen Russische atleten afremde. Hij deed dat naar eigen zeggen om de financiële gezondheid van de Wereldatletiekbond (IAAF), tegenwoordig World Athletics, te handhaven. De 87-jarige Diack staat terecht in een corruptieproces in Parijs.

Diack legde bij zijn verklaring niet uit op welke manier Russische dopingzaken en de financiële gezondheid van de federatie met elkaar gelinkt waren. Hij gaf ook geen uitleg over de grote sommen - zo'n anderhalf miljoen dollar - die vanuit Rusland zijn richting toekwamen bij zijn verkiezingscampagne voor het voorzitterschap in 2012.

"Het was om de IAAF financieel te helpen", zei Diack enkel. "En ik was bereid het compromis te maken door Russische dopingzaken af te remmen."

Diack wordt er ook van beschuldigd steekpenningen van in totaal 3,45 miljoen euro te hebben aangenomen van atleten om hun naam van een dopinglijst af te halen, zodat ze alsnog konden deelnemen aan grote competities. In 2016 kwamen zijn praktijken aan het licht en moest hij aftreden.

Ook zijn zoon, Papa Massata Diack, staat terecht in Parijs. Hij is niet aanwezig in de rechtszaal, maar verblijft nog steeds in Senegal. Het proces van Lamine Diack duurt normaal gezien nog tot volgende week donderdag. De uitspraak volgt op een later tijdstip.

