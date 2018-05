Voormalig wereldrecordhoudster 50 meter rugslag op 33-jarige leeftijd overleden XC

25 mei 2018

13u50 0 Meer Sport De Duitse ex-zwemster Daniela Samulski is op 33-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de Duitse zwembond (DSV). Samulski, die volgende week haar 34ste verjaardag zou vieren, behaalde tijdens haar carrière onder meer drie WK-medailles. De DSV maakt geen melding van de doodsoorzaak. Ze laat een man en twee kleine kinderen achter.

De carrière van Samulski kende hoogtes en laagtes, onder meer door een eetstoornis. In 2009 verbeterde ze het wereldrecord op de 50 meter rugslag op het WK in Rome. Daar behaalde ze uiteindelijk zilver op dat nummer, net als op de 4x100m vrije slag. Op de 4x100m wissel veroverde ze brons in Rome. In 2006 en 2010 kroonde ze zich met de Duitse 4x100m-ploeg vrije slag tot Europees kampioen.