Voormalig wereldkampioen Peter Ebdon stopt noodgedwongen met snooker Redactie

30 april 2020

23u19

Bron: Belga 0 Snooker Peter Ebdon, wereldkampioen snookeren in 2002, zet een punt achter zijn loopbaan. Dat deelde de 49-jarige Engelsman, op de wereldranglijst naar de 55e plaats afgezakt, zelf mee. Een chronische nekblessure dwong hem tot de beslissing.

De jongste maanden kampt Ebdon met pijn in de nek, rug, schouders en armen. Ebdon verkiest het einde van zijn carrière boven een risicovolle operatie aan de wervelkolom.

“Twee wervels zouden vervangen moeten worden. Dat is niet het soort operatie dat ik wil ondergaan. Als het mis zou lopen, zit ik de rest van mijn leven in een rolstoel”, verklaarde Ebdon. “Bovendien legde de chirurg me uit dat er zelfs zonder complicaties geen garantie is op succes. Het zou de dingen beter kunnen maken, maar ook slechter. En over tien jaar zou ik de operatie opnieuw moeten ondergaan. Het enige dat ik zonder operatie niet kan doen, is snookeren. Het is triest, maar dit is het einde van mijn carrière. Ik wel in het wereldje blijven als commentator voor de BBC.”

Zijn laatste wedstrijd speelde Ebdon op 20 december. In de kwalificaties voor het German Masters verloor hij toen met 5-4 van de Welshman Matthew Stevens. Sindsdien gaf hij voor elk toernooi forfait.

Indrukwekkend palmares

Ebdon, vaak verguisd omwille van zijn tergend trage speelstijl, werd prof in 1991 en draaide sindsdien onafgebroken in de World Tour mee. Zijn hoogtepunt beleefde hij in 2002, toen hij in een epische WK-finale (18-17) de Schot Stephen Hendry van een achtste wereldtitel hield. Ook in 1996 en 2006 bereikte hij de finale in The Crucible. In 1996 moest hij daarin met 18-12 de duimen leggen voor Hendry, in 2006 met 18-14 voor een andere Schot, Graeme Dott. Met ook nog de Grand Prix 1993, het Thailand Open 1997, het British Open 2000, het Scottish Open 2001, het Irish Masters 2004, het UK Championship 2006 en het China Open van 2009 en 2012 heeft Ebdon negen full rankingtoernooien op zijn palmares. In de geschiedenis deden slechts tien spelers beter.

Zijn laatste rankingfinale speelde hij in augustus 2018. In de Paul Hunter Classic moest hij de titel toen aan Kyren Wilson laten. Twee keer potte “The Force” een 147 maximumbreak weg. In de seizoenen 1996-97 en 2002-03 was hij de nummer drie van de wereld, zijn hoogste positie op de Order of Merit.

