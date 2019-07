Voormalig wereldkampioen in het judo Craig Fallon (36) overleden GVS

16 juli 2019

21u29

Voormalig wereldkampioen en Europees judokampioen Craig Fallon is op 36-jarige leeftijd overleden. Dat werd door de Engelse politie aan Britse media bevestigd. Fallon was al twee dagen vermist en werd gisteren dood aangetroffen op The Wrekin, een inselberg in Shropshire.

De doodsoorzaak is nog niet bekend, maar volgens de politie gaat het niet om een verdacht overlijden. Fallon werd in de klasse tot 60 kilogram in 2005 wereldkampioen en een jaar later Europees kampioen. In 2003 was de Engelsman al eens vicewereldkampioen en vice- Europees kampioen geworden. Twee keer nam hij aan de Olympische Spelen deel, met een zevende plaats op de Spelen in Peking in 2008 als beste resultaat. In 2011 beëindigde hij zijn sportloopbaan en werd hij trainer. Momenteel was hij als coach bij de Welshe federatie aan de slag.

The CJA is deeply saddened by the tragic news of the passing of 2002 Commonwealth Games winner Craig Fallon aged 36. We'd like to send our condolences to Craig's family and friends.#RIPCraig pic.twitter.com/sfOBkudwp8 officialcja(@ officialcja) link