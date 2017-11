Voormalig tophonkballer komt om bij vliegtuigongeluk Redactie

De voormalige Amerikaanse tophonkballer Roy Halladay is gisteren bij een crash met zijn sportvliegtuigje in de Golf van Mexico om het leven gekomen. Hij was nauwelijks veertig jaar.

Halladay kwam in zijn loopbaan uit voor Toronto Blue Jays (1998-2009) en Philadelphia Phillies (2010-2013). Hij won twee keer de Cy Young Award voor beste werper. In 2010 zorgde Halladay voor de twintigste perfect game in de MLB-historie. Later dat jaar was hij goed voor de tweede no-hitter ooit in de play-offs.

