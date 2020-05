Voormalig sprinter Bobby Joe Morrow, drievoudig olympisch kampioen, is overleden Redactie

31 mei 2020

09u37

De gewezen Amerikaanse sprinter Bobby Joe Morrow is op 84-jarige leeftijd overleden. Tijdens de Olympische Spelen van 1956 in Sydney veroverde hij drie gouden medailles, op de 100, 200 en 4x100 meter. Morrow stierf in zijn huis in het Texaanse San Benito, zo deelde zijn familie mee.

Op de Spelen van Sydney pakte Morrow eerst twee keer individueel goud en vervolgens ook met de estafetteploeg. Hij was de slotloper van een kwartet dat met 39,5 seconden voor een wereldrecord tekende.

Met drie keer goud op de sprintnummers deed Morrow even goed als de legendarische Jesse Owens, de enige die tot dan hetzelfde drieluik had gewonnen op de Spelen. Later kregen ze navolging van Carl Lewis (die in 1984 ook het verspringen won) en Usain Bolt. Morrow werd in 1956 ook verkozen tot Sportman van het Jaar door het magazine Sports Illustrated.

In 1958 besloot Morrow de atletiek vaarwel te zeggen. Hij probeerde nog een keer een comeback met het oog op de Spelen van 1960 in Rome maar dat werd geen succes. In 1989 werd hij opgenomen in de Amerikaanse Track and Field Hall of Fame.