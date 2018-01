Voormalig olympisch kampioene Mancuso zet punt achter carrière, Goggia wint tweede WB-afdaling op rij Redactie

19 januari 2018

12u35

Bron: Belga 0 Meer Sport De Amerikaanse Julia Mancuso heeft op de Wereldbekerwedstrijd in het Italiaanse Cortina d'Ampezzo een punt achter haar carrière gezet.

Tijdens de Winterspelen van begin komende maand in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang zal ze aan de slag gaan als televisiecommentator. "Ik heb een helse strijd moeten leveren om te genezen van mijn heupblessure. De laatste drie jaar heb ik er alles aan gedaan om terug te keren op het hoogste niveau en me te kwalificeren voor mijn vijfde Spelen, maar dat zal dus niet lukken", vertelde ze in een persmededeling.

De 33-jarige Mancuso won op de Winterspelen van 2006 in Turijn goud op de reuzenslalom. Daarnaast won ze nog drie olympische medailles en vijf WK-plakken. In Cortina veroverde ze in het begin van haar carrière haar eerste Wereldbekerpodium. Vandaag eindigde ze als 38ste en genoot vooral van de toejuichingen uit het publiek.

Haar landgenote Sofia Goggia won haar tweede WB-afdaling op rij. Ze was zondag ook al de beste in de afdaling van Bad Kleinkirchheim. Twee Amerikaanse skiesters flankeerden Goggia in Cortina op het podium en dat waren niet de minsten. Lindsey Vonn, winnares van 78 wereldbekerwedstrijden, noteerde de tweede tijd. Ze maakte een paar foutjes in het onderste deel van de verraderlijke helling en was op de streep 0,47 seconde langzamer dan Goggia. Mikaela Shiffrin zette de derde tijd neer en verstevigde haar leidersplaats in het algemene WB-klassement. Shiffrin kan deze winter met de besten mee op alle disciplines en lijkt op de komende Winterspelen in Pyeongchang een gooi te willen doen naar vijf gouden plakken.