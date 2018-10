Voormalig bokskampioen Graciano Rocchigiani sterft bij auto-ongeluk Redactie

02 oktober 2018

18u06 0 Meer Sport De Duitser Graciano Rocchigiani, voormalig wereldkampioen boksen, is bij een auto-ongeluk in Italië overleden. Rocchigiani werd 54 jaar oud.

De Duitser werd IBF-kampioen bij de supermiddengewichten in 1988. Na zijn overstap naar de halfzwaargewichten veroverde hij in 1991 een Europese (EBU) titel en in 1998 een WBC-titel.

In zijn twintig jaar als profbokser won Rocchigiani 41 duels, waarvan 19 met KO. Hij verloor zes keer, één duel eindigde onbeslist.