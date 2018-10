Voormalig baas Amerikaanse turnbond opgepakt omdat "hij knoeide met bewijsmateriaal" Redactie

18 oktober 2018

11u38

Bron: Belga 0 Meer Sport De voormalige CEO van USA Gymnastics, de Amerikaanse turnbond, is gearresteerd omdat hij geknoeid zou hebben met bewijsmateriaal in de zaak rond het misbruik door teamarts Larry Nassar.

Steve Penny zou bewijsmateriaal achtergehouden of vernietigd hebben, zo luidt het in de aanklacht door een rechtbank in Texas. “Tot op heden werden de documenten niet teruggevonden”, zo luidt het in een persbericht van de rechtbank. Penny riskeert twee tot tien jaar cel.

Voormalig teamarts Larry Nassar maakte zich schuldig aan grootschalig seksueel misbruik van vrouwen en meisjes, onder wie verscheidene olympische kampioenes. Meer dan 160 vrouwen en kinderen beschuldigden hem van misbruik, Nassar werd uiteindelijk veroordeeld tot een gevangenisstraf van 40 tot 175 jaar.