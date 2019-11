Voorlopig geen WK hockey voor de Red Lions in eigen land: India wordt opnieuw gastheer Redactie

08 november 2019

13u24

0

Het volgende WK hockey voor mannen zal niet in België worden georganiseerd. Ons land was kandidaat-gastheer voor het toernooi in de zomer van 2022, maar de Internationale Hockeyfederatie FIH wees het WK vrijdag toe aan India.

De Red Lions zijn de regerende wereldkampioenen. Eind 2018 pakten ze goud in India, dat het WK dus twee keer op rij mag organiseren. Het toernooi zal plaatsvinden in januari 2023. Ook Maleisië was kandidaat.

Het volgende WK hockey voor vrouwen wordt in juli 2022 georganiseerd in Spanje en Nederland. Duitsland, Maleisië en Nieuw-Zeeland beten in het zand. De gaststeden worden later bekendgemaakt.

Deze zomer organiseerde België met succes het Europees kampioenschap in Antwerpen. De Red Lions pakten er voor eigen publiek een allereerste Europese titel. Daarop besloot de Belgische federatie een gooi te doen naar het WK. Het zou voor België een primeur zijn geweest.