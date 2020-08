Voor de bookmakers is het duidelijk: Persoon maakt nauwelijks kans tegen Taylor Redactie

22 augustus 2020

16u16 1 Meer sport Alle ogen op Delfine Persoon. Alle ogen op Delfine Persoon. Vanavond treft onze landgenote in het Engelse Brentwood Katie Taylor een tweede keer. Waarnemers achten onze landgenote zeker niet kansloos, maar voor de bookmakers is Taylor toch wel de grote favoriete.

Een gokje van bijvoorbeeld tien euro op een overwinning van de Ierse levert bij zowel Unibet en Napoleon Games een winst op van 12,7 euro. Bij Bingoal is dat 13,3 euro. Voor een gokje op een zege van Persoon betalen Unibet en Napoleon een winst van liefst dertig euro uit als er tien euro wordt ingezet. In het geval van Bingoal is dat 28 euro.

Persoon hoopt wraak te nemen op de Ierse, na de als onterecht ervaren nederlaag in de controversiële titelkamp van vorig jaar. Taylor, de olympisch kampioene van 2012, haalde het op punten met 95-95, 96-94 en 96-94. Maar volgens het gros van de waarnemers was dat een onterechte beslissing. Op DEZE pagina hoeft u geen enkel hoogtepunt te missen.

Lees ook:

LIVE (21u). Neemt Delfine Persoon straks wraak voor gestolen wereldtitel tegen Taylor?

Belgische wereldkampioenen op het puntje van hun stoel: “Delfine, laat je dynamiet op juiste moment ontploffen” (+)

Katie Taylor opgefokt voor ‘wraakkamp’ van zaterdag na kritiek Delfine Persoon: “Ik ga alle twijfelaars het zwijgen opleggen”