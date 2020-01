Voor 100.000 euro komt Floyd ‘Money’ Mayweather in Antwerpen... basketten Valerie Hardie

21 januari 2020

06u31 12 Boksen Het is niet elke dag dat België een iconische bokser mag verwelkomen, maar op 28 februari kunnen de fans hun hart ophalen: dan komt Floyd ‘Money’ Mayweather de Antwerpse Lotto Arena entertainen. Al zou daar wel een prijskaartje van zo’n 100.000 euro aan vasthangen. Peanuts voor de bestbetaalde sporter ooit.

Voor alle duidelijkheid: Floyd Mayweather komt op 28 februari niet zelf boksen in de Lotto Arena. De Amerikaan is tot nader order nog altijd op bokspensioen. Hij heeft zijn schaapjes al honderd keer op het droge - zijn bijnaam luidt niet voor niets Money. Hij knokte zich niet alleen naar 50 zeges in 50 gevechten, maar ook naar een fortuin van 825 miljoen euro - bij benadering. Alleen al voor zijn ‘Money Fight’ tegen Conor McGregor op 26 augustus 2017, tevens zijn (derde) afscheidskamp, schepte hij in 36 minuten tijd 248 miljoen euro, omgerekend zo’n kleine 115.000 euro per seconde. Dan valt zijn tarief voor een avondje Antwerpen nogal mee: 100.000 euro, een habbekrats voor Mayweather. Dat getal komt uit goede bron, de organisatie wil dat niet bevestigen.

Antwerpen is pas de eerste halte op zijn Legendary Icon Tour, maar het is zeker geen eerste kennismaking. Op 30 januari 2016 streek hij er al eens neer voor zijn Victory Tour en op 12 maart 2017 voor zijn Undefeated Tour - Mayweather knoopte er telkens nog een discotheek-uitje aan vast, aan de Ikon en de Carré, voor een meet & greet met z’n fans - in ruil voor 50 euro. Of de Amerikaanse bokslegende zich op 28 februari nog eens in het nachtleven stort om zijn 43ste verjaardag te vieren, is nog niet geweten.

Eigen team

Wat wel vaststaat, is dat Mayweather in de Lotto Arena het publiek zal entertainen met zijn eigen basketbalteam, het Money Team. Kapitein is, hoe kan het ook anders, Pretty Boy himself. Zij spelen een partijtje tegen de vicekampioen en bekerwinnaar Antwerp Giants. Wie toch wat boksen wil zien, kan de open work-outs van boksers zoals Yves Ngabu en Delfine Persoon volgen.

“Ik heb toegezegd, want Mayweather is en blijft Mayweather, het is mooi om van zo’n avond deel uit te maken”, zegt Persoon, die gisteren met haar coach Filiep Tampere naar Rabat vloog voor een trainingsstage van een week. “Al heb ik wel even geaarzeld, want op 12 maart trek ik naar Londen voor het olympisch kwalificatietoernooi. Ik heb geen zin om twee weken ervoor ziek te worden. Al die handjes schudden... Ik ben nogal vatbaar voor verkoudheden.” Of een kleine financiële compensatie haar over de streep trok? Persoon grinnikt: “Daar is niks over gezegd. Ik vrees ervoor.” Ter info: in juni kreeg de West-Vlaamse 180.000 euro voor haar (geritselde) titelkamp in New York tegen Katie Taylor. Nooit rinkelde de kassa harder voor Persoon. Voor Mayweather was het nog geen twee seconden werk.

Tickets

Voor zijn fans belooft het een avondje te worden om nooit te vergeten. Tenslotte krijg je niet elke dag de kans om een mythische bokser als Floyd Mayweather in levenden lijve te zien én zijn verjaardag mee te vieren. Wie er in Antwerpen bij wil zijn, kan bij teleticketservice terecht voor tickets van 30, 40 en 60 euro. Het evenement wordt ook live uitgezonden op Eleven Sports.