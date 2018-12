Volleyfederatie maakt vrijdag nieuwe bondscoach Red Dragons bekend LPB

De Belgische volleyfederatie zal morgen bekendmaken wie de nieuwe bondscoach van de Red Dragons wordt. Medio december stopte Andrea Anastasi om familiale redenen als T1 van de nationale mannenvolleyploeg. De 58-jarige Italiaan was nog maar sinds deze zomer aan de slag bij de Dragons. Onder Anastasi behaalden de Belgen afgelopen zomer een historische zevende plaats op het WK. Vanaf 25 mei treedt België aan in de Golden European League en speelt het tegen Slovakije, Turkije en Letland. In september volgt het EK in eigen land. De loting voor het EK vindt plaats op 16 januari in het Atomium.