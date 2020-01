Volleyfederatie denkt aan terugkeer Heynen na Olympische Spelen BF/BrV

03 januari 2020

Krijgt de nationale mannenploeg hockey nog gezelschap van een andere Belgische ploeg op de Spelen? Vanaf zondag strijden de Red Dragons op het Olympisch volleykwalificatietoernooi in Berlijn met zeven andere Europese teams voor het allerlaatste ticket, onder de hoede van Dominique Baeyens.

Hij springt als bondscoach tijdelijk in de bres na het vertrek van Brecht Van Kerckhove, en geeft de volleyfederatie zo meer tijd om een opvolger met renommee te zoeken. Naar verluidt zou een terugkeer van Vital Heynen na de Olympische Spelen een van de mogelijke denkpistes zijn. Niet onlogisch, want zijn contract bij Polen - met wie hij in 2018 de WK-titel won - loopt af na Tokio 2020. Het is wel de vraag of Heynen zelf open staat voor een terugkeer naar de Red Dragons.

Programma Red Dragons olympisch kwalificatietoernooi

Poule A:

Zondag 5/01: Slovenië – BELGIË 16u30

Maandag 6/01: BELGIË – Duitsland 20u10

Dinsdag 7/01: BELGIË – Tsjechië 17u

Donderdag 9/01: gekruiste halve finale 1A-2B en 1B-1A

Vrijdag 10/01: finale

(BrV/BF)