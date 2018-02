Volleyfanaat Kris Wauters wikt en weegt beide bekerfinalisten: "Niet onderschatten, het zwarte gat" Bruno Verdood

17 februari 2018

00u00

Bron: Eigen berichtgeving 1 Meer Sport Geen theaterconcerten dezer dagen voor Kris Wauters (53) met Clouseau. Zijn passie voor sport neemt even over. "Een groot voetbal - of volleybaltoernooi, Zomer- en Winterspelen, telkens ga ik met een vaste vriendengroep ter plaatse supporteren voor de Belgen." Niet vooraleer hij – als fanatieke volleybalfan en peter van de Red Dragons en Yellow Tigers – zijn licht laat schijnen op het bekerduel tussen Maaseik en Roeselare. "We kunnen ons geen betere finale dromen."

• Het Sportpaleis

"Ik verwacht nog eens een echt goeie finale, met spektakel, op het scherp van de snee, tussen twee supergemotiveerde teams, die alle twee pieken hebben gehad in de Champions League tegen gerenommeerde tegenstanders. De vorm van de dag en de adaptatie aan het immense Sportpaleis zijn twee cruciale keys."

"Onderschat de impact van zo’n grote zaal niet. In Schiervelde en ook in Maaseik zie je als speler op het terrein het ­plafond, maar als je in het Sportpaleis naar boven kijkt, dan zie je één groot zwart gat. Dat is heel raar, hoor, als speler lastiger om te timen, vooral bij de opgooi voor een sprongopslag. De ruimtebeleving is anders, zeker voor jonge spelers wordt dat een hele aanpassing. Het Sportpaleis blijft iets speciaals, zowel bij een ­muziekoptreden als voor een ­volleybalfinale."

• De spelverdeler

"Ik zie bij beide finalisten twee goeie passeurs. De Canadees Blankenau bij Maaseik lijkt heel op z’n gemak in die ploeg en hij doet ze draaien ook. Aan de andere kant van het net staat Trinidad, de Spanjaard is ook sterk. Maar Blankenau zie ik toch liever bezig, die straalt meer persoonlijkheid uit. Ik schat hem iets hoger in."

• De aanvaller

"Wat Jolan Cox (26) in de Champions League tegen Kedzierzyn – de Poolse ploeg van Red Dragon Sam Deroo – liet zien, was indrukwekkend. In moeilijke omstandigheden en met verrassend veel variatie in zijn spel. Prachtig! De vraag is: hoe zal hij omgaan met de druk en de omstandigheden in het Sportpaleis. Maar… bij Roeselare demonstreert Hendrik ­Tuerlinckx (drievoudig Speler van het Jaar, red.) – de aanvaller met de snelste arm van ’t land. Als die z’n dagje heeft… Tuerlinckx (30) is een schone volleyballer, met veel spelintelligentie. Zo mooi om naar te kijken."

• De middenspeler

"De middenmannen bij Roeselare schat ik iets hoger in. Ik zie het ­debuut van de jonge Van de Velde (22) nog voor ogen, wat slungelachtig aan de kant. Vandaag is dat een atleet. Gemotiveerd, vol vertrouwen, schitterend om te zien. En dan heb je Coolman: listige ­floatopslag, sterk in blok, geniepig aan het net. Top in België! Bij Maaseik zie ik de middenspelers – Mijatovic en Tammemaa – iets minder opvallend en ook wat wisselvallig."

• De receptie

"Kijk, ik denk dat het verschil ook zondag gaat liggen in de ‘stop’ en de opslag. Je mag de ­beste oppositie hebben, als de ‘stop’ (receptie, red.) niet lukt, kan je het schudden. Maan (32) wordt bij Maaseik nu vaker geviseerd en hij heeft het er soms lastig mee. Maar de Nederlander blijft een héél ­belangrijke pion in die ploeg. Eén van mijn favoriete spelers. Maaseik heeft ook Bruno en Rychliki (woensdag sterk in Izmir, red.) –, beiden ook met een sterke service –, maar soms kwetsbaar in receptie."

"Bij Roeselare is Verhanneman (29) de man in vorm. En Lou Kindt (20)... Ik weet niet of die gaat starten, ik vermoed dat Van Hirtum zal beginnen. Maar ik vind het ­supertof om te zien dat een belofte als Kindt zijn weg vindt en zijn kansen pakt."

• De libero

"Allebei zéér goed: de Nederlandse international Dronkers bij Maaseik en Stijn Dejonckheere bij Roeselare. Stijn is misschien niet de meest van ­nature getalenteerde libero ter wereld, maar die heeft zo hard ­gewerkt en is zo constant, super! En hij stimuleert ook de drive in de ploeg. Bij Maaseik moet Maan de begeestering aanwakkeren, bij Roeselare ­gebeurt dat meer als team. Het enthousiasme na een punt spat er van af. Ook opvallend: als Roeselare scoort na een moeilijke opslag, dan gaat eerst een waarderend vingertje naar de man met de goeie ‘stop’. Die hebben daar oog voor, ik vind dat schoon."

• De trainers

"Vergelijk Maaseik in oktober (moeizame start) met vandaag: dat is het werk van een topcoach (Joel Banks, red.). Aan de andere kant staat met Emile Rousseaux ook een supercoach. Beide teams hebben al honderd keer ­tegen ­elkaar gespeeld, en toch zal Emile deze finale weer minutieus voorbereid hebben, om toch maar te zoeken naar nog iets nieuws."

• De bank

"De motivatie zal bij alle twee zenit zijn. Vorig jaar ontgoochelde Maaseik, door een gebrek aan volwaardige wisselspelers. Vandaag hebben ze wél een brede bank. Bovendien heet hun coach... Banks (lacht). Maaseik kan nu vlotter wisselen, daar hebben ze een streep voor."

• Conclusie

"De drive bij Roeselare is groot, er heerst het pure revanchegevoel, ze hebben dit seizoen nog niet kunnen winnen van de rivaal, drie keer verloren. En Maaseik is zó hongerig naar nog eens een topprijs na 2012. Wie zondag de controle houdt, wint."

Programma

• MANNENFINALE

11.00 Volleybal Market (Lotto Arena)

14.00 MAASEIK - ROESELARE

Live op één

16.30 Volleybal Market (Lotto Arena)

Signeersessie boek van Dominique Baeyens

‘Coachen met gezond verstand’

• VROUWENFINALE

18.00 ASTERIX AVO - OUDEGEM

Live op Canvas

• Tussen de twee finales:

G-Sport-sessie met medewerking van Special Olympics

10de bekerfinale tussen beide ploegen

Maaseik - Roeselare

Tussenstand: 3-6

• 1990 Roeselare - Maaseik 3-0

• 1994 Roeselare - Maaseik 3-2

• 2001 Roeselare - Maaseik 0-3

• 2004 Maaseik - Roeselare 3-2

• 2006 Roeselare - Maaseik 3-1

• 2008 Maaseik - Roeselare 3-0

• 2011 Maaseik - Roeselare 2-3

• 2013 Maaseik - Roeselare 1-3

• 2017 Maaseik - Roeselare 1-3

Bekerpalmares Maaseik: 14 bekers

Jaar en coach

• 1986 Jos Klaps

• 1991 Bert Goedkoop (Ned)

• 1997 Anders Kristiansson (Zwe)

• 1998 Anders Kristiansson (Zwe)

• 1999 Anders Kristiansson (Zwe)

• 2001 Anders Kristiansson (Zwe)

• 2002 Anders Kristiansson (Zwe)

• 2003 Anders Kristiansson (Zwe)

• 2004 Anders Kristiansson (Zwe)

• 2007 Vital Heynen

• 2008 Vital Heynen

• 2009 Vital Heynen

• 2010 Vital Heynen

• 2012 Vital Heynen

Bekerpalmares Roeselare: 10 bekers

Jaar en coach

• 1989 Petr Kop (Tsj)

• 1990 Petr Kop (Tsj)

• 1994 Marc Spaenjers

• 2000 Dominique Baeyens

• 2005 Dominique Baeyens

• 2006 Dominique Baeyens

• 2011 Dominique Baeyens

• 2013 Emile Rousseaux

• 2016 Emile Rousseaux

• 2017 Emile Rousseaux

