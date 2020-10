Volleybalcompetitie gaat van start: een voorstelling van elke ploeg Redactie

03 oktober 2020

De volleybalcompetitie gaat dit weekend weer van start. Wij stellen elke ploeg voor.

AALST

• NIEUW: Robbe Van de Velde (Volleybalschool Vilvoorde), Wouter D’Heer (Gent), ­Matej Smidl (Selver Tallin/Est), Danny Poda (Paris Volley/Fra), Francesco Zoppelari ­(Lagonegro/Ita), François Lecat (Calci/Ita)

1 François Lecat Bel 27 2m00 R/A

3 Wout D’Heer Bel 19 2m02 M

4 Tim Verstraete Bel 21 1m74 L

5 Twan Wiltenburg Ned 23 2m05 M

6 Robbe Van de Velde Bel 17 2m01 R/A

7 Francesco Zoppellari Ita 23 1m85 P

9 Jeroen Oprins Bel 26 2m01 A

10 Danny Poda Fra 21 1m94 R/A

11 Seppe Van Hoyweghen Bel 19 1m98 P

12 Simon Van de Voorde Bel 31 2m08 M

13 Matej Smidl Tsj 23 2m07 A

14 Jakub Rybicki Pol 21 1m96 R/A

• Trainer-coach: Johan Devoghel

• Assistenten-coach: Joost Van Kerckhove, Geert Walravens

• Vorig seizoen: 1ste (na stopgezette competitie)

Opmerkelijk: met Gorski, Staszewski, Claes en Smit moest Aalst heel wat ervaring laten gaan. De kern werd voor de helft ­vernieuwd en is erg jong. De gemiddelde leeftijd bedraagt amper 22 jaar. (BDT)

ONZE PROGNOSE: 3

ROESELARE

• NIEUW: Michiel Ayhi (Gent), Stijn D’Hulst (Civitanova/ITA), George Huhmann (Princeton University/USA)

1 Dennis Deroey Bel 33 1m91 L

2 Hendrik Tuerlinckx Bel 33 1m95 A

3 George Huhmann VSt 22 2m12 M

4 Stijn D’Hulst Bel 29 1m87 P

5 Pieter Coolman Bel 31 1m99 M

6 Michiel Ahyi Ned 22 1m98 A

7 Stijn Van Schie Ned 25 2m03 R/A

8 Matthijs Verhanneman Bel 31 1m98 R/A

10 Mathijs Desmet Bel 20 1m95 R/A

13 Sander Depovere Bel 25 1m96 P

15 Andreas Fragkos Gri 30 2m00 R/A

17 Rune Fasteland Noo 24 2m06 M

• Trainer-coach: Steven VANMEDEGAEL

• Assistent-coach: Bram Van den Hove

• Vorig seizoen: 2de

Opmerkelijk: de bekerwinnaar haalde ­publiekskieveling Stijn D’Hulst terug uit Italië en lijkt na een sterke oefencampagne ­helemaal klaar om een gooi te doen naar de kampioenstitel. (MPM)

ONZE PROGNOSE: 1

MAASEIK

• NIEUW: Amirhossein Esfandiar (Mazandaran/Irn), Oskar Espeland (TopVolley Norge School/Nor), Javad Karimisouchelmaei (Teheran/Irn), Jan Martinez (Sesc-RJ/Bra), Liam Mc Cluskey (Volleybalschool Vilvoorde), Mitchell Stahl (Chaumont/Fra) en Pieter Verhees (Zawiercie/Pol)

1 Lou Kindt Bel 23 2m02 R/A

2 Oskar Espeland Nor 19 1m96 R/A

3 Jan Martinez Arg 22 1m90 R/A

4 Liam McCluskey Bel 18 1m90 P

5 Jelte Maan Ned 34 1m90 R/A

6 Just Dronkers Ned 27 1m87 L

8 Mitchell Stahl USA 26 2m03 M

9 Pieter Verhees Bel 31 2m05 M

10 Jolan Cox Bel 29 1m94 R/A

12 Amirhossein Esfandiar Irn 21 2m09 R/A

13 Elias Thys Bel 22 2m01 M

14 Jav. Karimisouchelmaei Irn 22 2m04 P

• Trainer-coach: Joel BANKS (GBr)

• Assistent-coach: Ivan Janssen

• Vorig seizoen: 3de

Opmerkelijk: Maaseik zag negen spelers vertrekken en moest zwaar inzetten op inkomende transfers. Met Verhees en Cox ziet het sterkhouders terugkeren. De transfer van twee Iraanse spelers is verrassend. (KWP)

ONZE PROGNOSE: 2

LEUVEN

• NIEUW: Christophe Witvrouwen (Booischot), Rob Geudens (topsportschool), Simon Peeters (Maaseik)

2 Laszlo De Paepe Bel 24 2m02 M

3 Rob Geudens Bel 19 2m00 M

4 Thomas Pardon Bel 22 2m03 M

7 Thomas Hofmans Bel 26 1m90 R/A

8 Berre Peters Bel 20 1m90 R/A

9 Robin Blondeel Bel 32 1m86 P

10 Christ. Witvrouwen Bel 22 1m92 A

11 Simon Peeters Bel 23 1m87 R/A

12 Gert Van Walle Bel 33 1m97 A

13 Daan De Saedeleer Bel 19 1m93 M

14 Lienert Cosemans Bel 26 2m03 P

15 Ilian Sterckx Bel 18 1m92 R/A

16 Kevin Bossee Bel 20 1m84 L

17 Seppe Baetens Bel 31 1m91 R/A

• Trainer-coach: Kris Eyckmans

• Assistent-coach: Koen Aerts

• Vorig seizoen: 4de

Opmerkelijk: Simon Peeters keert alweer terug naar VHL, na twee seizoenen Maaseik. Met een gemiddelde leeftijd van net geen 24 blijft VH Leuven trouw aan zijn identiteit: jong en Belgisch. (DCO)

ONZE PROGNOSE: 5

ACHEL

• NIEUW: Tim Smit (Aalst), Guillaume Dussart (Borgworm), Michiel Fransen (Volleybalschool Vilvoorde), Max Staples (VK Kladno/Tsj), Dion Verweij (Nijmegen/ Ned), Rik Van Solkema (Apeldoorn/Ned).

1 Brecht Campforts Bel 28 1m97 A

2 Dion Verweij Ned 22 1m98 M

3 Ward Van Dyck Bel 22 1m95 R/A

4 Max Staples Aus 26 1m94 R/A

5 Ole Schwarmann Dui 21 1m90 P

7 Tim Smit Ned 30 2m01 M

8 Michiel Fransen Bel 18 2m02 R/A

9 Rik Van Solkema Ned 21 2m00 A

12 Guillaume Dussart Bel 25 1m94 R/A

13 Tim Verschueren Bel 41 1m90 P

15 Thomas Koelewijn Ned 31 2m06 M

17 Koen Brouns Bel 34 1m85 L

• Trainer-coach: Jan Meertens (Ned)

• Assistent-coach: Bjorn De Greef

• Vorig seizoen: 5de

Opmerkelijk: met Staples, Dussart en Fransen versterkt in receptie. Bontje en Zoodsma werden centraal gewisseld voor Smit en Verweij. Rik Van Solkema, topscorer in Nederland, is een aanwinst. (PLG)

ONZE PROGNOSE: 4

MENEN

• NIEUW: Trifon Lapkov (Lycurgus/Ned), ­Akseli Lankinen (Akaa Volley/Fin), Leonis Dedeyne (Leuven), Lowie Stuer (Sète/Fra)

2 Maxim Libert Bel 20 2m02 A

3 Jelle Sinnesael Bel 25 2m00 M

4 Leonis Dedeyne Bel 26 1m93 M

5 Kobe Brems Bel 20 1m92 P

6 Yentl Bille Bel 21 1m84 L

7 Mathieu Vanneste Bel 21 1m96 R/A

8 Anshel Ver Eecke Bel 28 1m91 R/A

9 Lowie Stuer Bel 24 1m95 L

11 Akseli Lankinen Fin 23 1m94 P

12 Seppe Rotty Bel 19 1m89 R/A

16 Trifon Lapkov Bul 24 2m00 A

18 Martijn Colson Bel 26 2m03 M/A

• Trainer-coach: Frank Depestele

• Assistent-coach: Wim Vanlaethem

• Vorig seizoen: 6de

Opmerkelijk: dankzij de terugkeer van Red Dragon Lowie Stuer en de komst van twee veelbelovende buitenlanders op cruciale ­posities lijkt Menen gewapend voor een stek in de subtop. (MPM)

ONZE PROGNOSE: 6

GENT

• NIEUW: Wannes De Beul (Menen), Jente De Vries (Menen), Hougs Tobias Kjaer (Gentofte/Den), Thiemen Ocket (Topsportschool Vilvoorde), Lennert Van Elsen (Mendo Booischot), Jome Van Damme (Gimme Waasland), Neil Oerleman (Marke Webis Wevelgem)

1 Simon Plaskie Belg 19 1m94 R/A

2 Hougs Tobias Kjaer Den 21 1m88 R/A

3 Neil Oerleman Belg 22 2m00 R/A

4 Wannes De Beul Belg 29 1m95 M

5 Lennert Van Elsen Belg 19 1m98 M

6 Bert Dufraing- Belg 22 1m95 L

7 Jente De Vries Ned 26 1m98 A

8 Chris Ogink Ned 25 2m04 M

9 Jome Van Damme Belg 21 1m04 A

10 Gilles Vandecaveye Belg 25 1m94 R/A

11 Tim Degruyter Belg 30 1m97 P

12 Thiemen Ocket Belg 18 1m84 P

• Trainer-coach: Jan Van Huffel

• Assistent-coach: Bram Van Ghelue

• Vorig seizoen: 7de

Opmerkelijk: de zeven vertrekkers werden vervangen door vooral jonge talenten. Nieuwkomers Jente De Vries (terug van weggeweest) en Wannes De Beul moeten voor de ervaring zorgen. (WVM)

ONZE PROGNOSE: 7

BORGWORM

• NIEUW: Rutger Zoodsma (Avoc Achel), Serghei Predius (Gent), Thibault Detandt (Puurs)

1 Serghei Predius Mol 26 1m94 R/A

2 Samuel Fafchamps Bel 19 2m00 M

5 Clément Evrard Bel 21 1m83 P

7 Chris Zuidberg Lux 26 2m00 R/A

8 Louis Laenen Bel 19 1m86 A

9 Lucas Lallemand Bel 22 1m96 R/A

10 Thibault Detandt Bel 29 1m92 R/A

11 Martin Perin Bel 18 1m82 L

13 Florian Malisse Bel 23 1m91 P

15 Fabio Cocchini Bel 18 1m83 L

17 Rutger Zoodsma Ned 25 2m06 M

18 Roman Abinet Bel 29 1m97 A

• Trainer-coach: Sacha Koulberg

• Assistent-coach: Frederique Servotte

• Vorig seizoen: 8ste

Opmerkelijk: Predius keert terug. Zuidberg en Detandt schuiven naar de hoek. Zoodsma levert centraal gestalte. Abinet is altijd te duchten. Libero Perin maakt stevige progressie. (PLG)

ONZE PROGNOSE: 8

• P = passeur

• A = hoofdaanvaller

• R/A = receptie/hoek

• M = middenman

• L = libero