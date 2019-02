Volleybalcoach Vital Heynen verlaat Friedrichshafen na seizoen GVS

25 februari 2019

18u53

Bron: Belga 0 Meer Sport Volleybalcoach Vital Heynen verlaat VfB Friedrichshafen na het seizoen. Dat deelde de Duitse recordkampioen mee. De 49-jarige Limburger wil zich volledig op zijn job als bondscoach van Polen toeleggen.

Heynen had Friedrichshafen sinds de zomer van 2016 onder zijn hoede. Gisteren leidde hij de club nog naar een 16de bekerwinst, de derde op rij. In de finale werd Lüneburg met 3-0 verslagen. De landstitel moest Friedrichshafen de voorbije jaren telkens aan Berlijn laten.

Met Polen werd Heyen vorig jaar wereldkampioen, vier jaar nadat hij met Duitsland brons pakte op het WK. De voormalige trainer van Maaseik (2006-2012) mikt nu vol op de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

"In Tokio wil ik een medaille pakken met Polen", verklaarde Heynen. "Maar eerst wil ik met Friedrichshafen nog kampioen worden. Er zijn nog vijf of zes teams die aanspraak kunnen maken op de titel, wij zijn er daar een van. We gaan voor elk punt moeten knokken. Onmiddellijk na het seizoen trek in naar Polen. Ik wil toch benadrukken dat ik Friedrichshafen niet voor een andere club verlaat. Ik zal me honderd procent op mijn taak als bondscoach concentreren. Dat gaat al mijn energie vergen.”