Volleybalclub Maaseik is alleen leider na zege in topper TLB

30 maart 2018

22u51

Bron: Belga 0 Meer Sport Na de tweede speeldag in de Final 4 van de EuroMillions Volley League is Maaseik de enige leider. Het klopte Roeselare in de topper met 3-1: 25-15; 25-20; 22-25; 25-23.

De wedstrijdstart was voor de Limburgers. Met een snelle deelwinst zorgde de winnaar van de reguliere competitie voor druk op de bekerwinnaar en die breidde het uit in set twee. Daarna nam de spanning toe. Roeselare knokte zich terug in de wedstrijd door de derde set te winnen, maar in set vier nam Maaseik een kleine voorsprong die het niet meer prijsgaf. Gevert had met 24 punten een groot aandeel in de Limburgse zege; Verhanneman scoorde 18 punten.

In de andere wedstrijd was Menen te sterk voor Aalst. Ook daar werd het 3-1 (22-25; 25-19; 25-22; 25-18). In de eerste set startten de bezoekers het best, maar daarna zorgde de thuisploeg er voor dat de drie punten in West-Vlaanderen bleven. Wendt (16) en Colson (15) scoorden het vlotst, maar het was het team van Winkelmuller (15) dat aan het langste eind trok.

Door de twee thuiszeges leidt Maaseik alleen en delen Roeselare en Menen de tweede plaats met drie punten. Aalst sluit het rijtje zonder punten.

