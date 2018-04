Volleybalclub Maaseik heeft vijftiende landstitel binnen handbereik TLB

28 april 2018

08u45

Noliko Maaseik kan zich vanavond (20u30) voor de vijftiende keer in de clubgeschiedenis tot Belgisch kampioen in het volleybal kronen. De Limburgers hebben in de finale tegen titelverdediger Roeselare nog een zege nodig om de landstitel te pakken.

Maaseik won vorig weekend de eerste wedstrijd in de STEENGOED Arena met 3-0 en was woensdag, na een vijfsetter, ook de beste in Roeselare. Daardoor kan het team van coach Joel Banks zaterdagavond voor eigen publiek de eerste titel sinds 2012 grijpen. De voorbije vijf seizoenen ging de trofee steeds naar Roeselare.

Bij winst van Roeselare wordt volgende week woensdag (2 mei) een vierde finaleduel gespeeld, in West-Vlaanderen. Een eventueel vijfde duel staat volgende week zaterdag (5 mei) in Maaseik geprogrammeerd.