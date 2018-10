Volgt Nafi Thiam zichzelf op als beste atlete ter wereld? Redactie

22 oktober 2018

13u12

De Internationale Atletiekfederatie IAAF heeft Nafissatou Thiam, die deze zomer Europees kampioen in de zevenkamp werd, opnieuw opgenomen in haar lijst van tien atletes die kans maken op de prijs Atlete van het Jaar. De prijs wordt op 4 december in Monaco overhandigd tijdens de IAAF Athletics Awards.

Thiam won de trofee in 2017, als eerste Belgische ooit. Zaterdag kreeg Thiam in eigen land haar zesde Gouden Spike op rij. Na haar olympische titel in Rio (2016) en wereldtitel in Londen (2017) werd Thiam afgelopen zomer in Berlijn ook Europees kampioen in de zevenkamp.

Naast onze landgenote werden - in alfabetische volgorde - ook Dina Asher-Smith (GBr/100m), Beatrice Chepkoech (Ken/3.000m steeple), Sifan Hassan (Ned/3.000-5.000m), Caterine Ibarguen (Col/verspringen, hinkstapspringen), Mariya Lasitskene (Rus/hoogspringen), Shaunae Miller-Uibo (Bah/200m), Sandra Perkovic (Kro/discuswerpen), Caster Semenya (ZAf/800m) en Anita Wlodarczyk (Pol/hamerslingeren) genomineerd.

De mannelijke genomineerden worden morgen bekendgemaakt.

De laureaat van de verkiezing zal gekozen worden door drie partijen. De stemmen van de Raad van Bestuur van de IAAF tellen voor vijftig procent mee, die van de leden van de IAAF voor 25 procent, net als de publieke stemmen (via Twitter en Facebook). De stemmen worden geteld tot 12 november. Vervolgens zullen de vijf supergenomineerden worden bekendgemaakt.