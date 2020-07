Volgende stap in herstel: Zanardi wordt geleidelijk aan uit kunstmatige coma gehaald SVBM/ODBS

16 juli 2020

19u49 0 Meer sport Het is inmiddels bijna een maand geleden dat voormalig Formule 1-piloot Alex Zanardi (53) zwaargewond geraakte bij een ongeval met zijn handbike. De Italiaan wordt sindsdien in een kunstmatige coma gehouden, maar zou daar de komende dagen geleidelijk aan uit gehaald worden.

Alex Zanardi raakte op 19 juni zwaargewond bij een ongeval tijdens een race voor handbikes. Hij botste tegen een vrachtwagen die uit de tegengestelde richting kwam. Tien dagen geleden werd Zanardi voor het laatst geopereerd in het universitair ziekenhuis van Siena. Het ziekenhuis bracht vandaag een nieuw medisch bulletin naar buiten, waaruit blijkt dat de sedatie geleidelijk aan wordt verminderd om Zanardi zo uit de kunstmatige coma te halen.

“Na de vermindering van de sedatie, zal de situatie van de patiënt enkele dagen geëvalueerd worden door het team dat de atleet behandelt”, valt er te lezen in het bulletin. “Momenteel blijven de cardio-respiratoire en metabole parameters stabiel. De neurologische toestand blijft evenwel ernstig. De prognose blijft vertrouwelijk. In samenspraak met de familie zal er volgende week meer informatie over Zanardi’s toestand vrijgegeven worden.”

Zanardi was in de jaren 90 een F1-piloot bij de renstallen Jordan, Minardi, Lotus en Williams. In 2001 verloor hij beide benen bij een ongeval op de Duitse Lausitzring toen hij deelnam aan de Champ Car. Zanardi ging na zijn ongeval door met racen in aangepaste auto’s. Hij legde zich ook toe op het handbiken. Als handbiker won hij twee keer goud op de Paralympische Spelen in Londen in 2012 en twee keer goud op de Spelen van Rio de Janeiro in 2016.

