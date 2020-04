Voetbal in augustus? Het BK Wielrennen? De F1-race in Francorchamps? Het licht blijft op oranje NVK/KDZ/JDK/BF

24 april 2020

23u24 16 Voetbal De Belgische sportwereld smeekt om duidelijkheid. Maar die kwam er ­nog niet van de Veiligheidsraad. De gevolgen voor het voetbal zullen maandag al te zien zijn: het wordt een explosieve ­algemene vergadering van de Pro League.

Heel België zat gisteren een hele avond lang op het puntje van zijn stoel voor de persconferentie van de Veiligheidsraad. Ook de toplui van het voetbal, het wielrennen en de Grand Prix van Francorchamps.

Voor het voetbal waren de belangen misschien wel het grootst. De bond, onder leiding van CEO Peter Bossaert, had begin deze week samen met het management van de Pro League minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) uitgenodigd voor een uitgebreid gesprek over hoe het verder moest. De top van het voetbal had gehoopt dat de Veiligheidsraad daar gisteren meer richtlijnen over zou geven – zoals de Nederlandse premier Mark Rutte eerder deze week al had gedaan. “Voor 31 augustus kan de profcompetitie niet verdergezet worden”, zei die op zijn pers­conferentie. Op basis daarvan sloot de Eredivisie gisteren de competitie definitief af. Met de nodige chaos, maar toch: er staat een officiële streep door.

Één zinnetje

De Belgische premier Sophie Wilmès (MR) volgde het voorbeeld van Rutte evenwel niet. Ze gaf wel aan dat de Veiligheidsraad de mogelijkheid bekijkt om op termijn groepssporten in de buitenlucht weer toe te laten. Op voorwaarde dat er een trainer bij zou zijn en de regels van social distancing gerespecteerd zouden worden. Maar over de competities zelf? Eén zinnetje, meer niet: “We zullen ook op korte termijn de toekomst verduidelijken van de sportcompetities.”

Dus blijft er een grote waas van onduidelijkheid over de sportzomer.

Vooral in het voetbal zou dat ook op korte termijn grote gevolgen kunnen hebben. Maandag al. Dan staat er een algemene vergadering van de Pro League op het programma – die stond eerst voor gisteren gepland, maar door de hoop op politieke duidelijkheid via de Veiligheidsraad werd die over het weekend geteld.

Terwijl de Raad van Bestuur van de Pro League enkele weken geleden nog unaniem had aangeraden om een einde te maken aan de competitie, brokkelt die eenheid beetje bij beetje af. Achter de schermen vormen de clubs die nog veel te winnen hebben bij een verderzetting een coalitie. Het Antwerp van Paul Gheysens, dat nog steeds hoopt om de voorrondes van de Champions League te spelen, heeft toenadering gezocht en gevonden bij Anderlecht en Racing Genk. Niet toevallig twee topclubs die dreigen naast Europees voetbal te grijpen. Mehdi Bayat, voorzitter van de voetbalbond: “We hadden op meer duidelijkheid ­gehoopt, maar ik begrijp dat de politiek op dit moment andere prioriteiten heeft. Misschien zou het wel een wijs idee zijn om de algemene vergadering opnieuw uit te stellen, tot er meer klaarheid is.”

Ook het wielrennen blijft op zijn honger zitten. Jos Smets, directeur van Belgian ­Cycling, betreurt vooral dat er geen duidelijkheid komt. “We hebben een exitstrategie uitgewerkt. Maar nu weten we nog steeds niet waar we aan toe zijn.” Smets laat het BK wielrennen, dat eind augustus zou plaatsvinden volgens de huidige timing, nog niet helemaal los. Maandag is er overleg met de Interfederale Communicatiecel van Belgian Cycling, Cycling Vlaanderen en de Waalse vleugel FCWB.

Hetzelfde verhaal geldt voor de Grand Prix van Francorchamps in de F1. Die blijft vooralsnog gepland op 30 augustus.

