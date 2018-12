Vlaanderen wil WK turnen in 2023 organiseren: “Onze atleten de kans geven te schitteren voor thuispubliek” XC

14 december 2018

14u29

Bron: Belga 0 Meer Sport Vlaanderen stelt zich kandidaat om het WK artistieke gymnastiek in 2023 in Antwerpen te organiseren, zo maakte het kabinet van Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) bekend. De beslissing van de Internationale Gymnastiekfederatie valt begin mei, vijf jaar geleden werd het WK al eens in Vlaanderen georganiseerd.

"Na het overweldigende succes op het laatste WK in Doha met als hoogtepunt een wereldtitel voor Nina Derwael op de brug en een knappe vierde plaats zowel allround als op de balk, willen we het WK terug naar Vlaanderen halen", zegt Muyters. "Gymnastiek is met bijna 130.000 leden een heel populaire sport in Vlaanderen, waarin we het op topsportvlak momenteel zeer goed doen. Dan moet je samen met een sterke federatie in staat zijn om de hoogste competitie ter wereld aan te trekken en onze Vlaamse atleten de kans te geven te schitteren voor thuispubliek."

Gymnastiekfederatie Vlaanderen verkiest net als bij het vorige WK Antwerpen als locatie. "Naast de wedstrijdaccommodatie met minimum 6.000 publiekszitplaatsen heb je een opwarmingshal nodig, tal van organisatieruimten en kwaliteitsvolle faciliteiten voor de pers en de genodigden. Dit is organisatorisch en financieel voor ons als federatie enkel haalbaar in het Sportpaleis in combinatie met de Lotto Arena", zegt algemeen manager Lode Grossen. "Dit is een accommodatie die we bovendien zeer goed kennen door ons jaarlijks Gymgala en de organisatie van topevenementen waaronder het WK acrobatische gymnastiek dit jaar en het laatste WK artistieke gymnastiek in 2013.”