Vlaamse Zwemfederatie vraagt in open brief om zwembaden op 8 juni te heropenen

04 juni 2020

14u29

Bron: Belga 12 Meer sport De Vlaamse Zwemfederatie roept op om de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad om de zwembaden pas op 1 juli te heropenen te herzien. “Wij vragen met aandrang, wij smeken, om de zwemscholen, onze clubtrainingen en de recreatieve baantjeszwemmers ook op maandag 8 juni te laten starten met hun favoriete sporten zwemmen, waterpolo, artistiek zwemmen, schoonspringen en contactloze waterpolo”, zo klinkt het in een open brief.

“De 50.000 leden van de Vlaamse Zwemfederatie en een veelvoud aan recreatieve zwemmers blijven in de kou staan. Een even groot aantal aan de andere kant van de taalgrens ook. Wij begrijpen dit niet”, zo richt de Vlaamse Zwemfederatie zich tot premier Sophie Wilmès, de ministers van Sport en de minister-presidenten.

“Chloorwater is de veiligste omgeving die er is en zwembaden worden goed geventileerd. We hebben ook een erg strikt veiligheidsprotocol voorzien voor onze clubs, waarbij we werken met kleinere groepen en met strikte social distancing. Bijna 2.000 redders hebben de afgelopen twee weken via de Reddersfederatie al een speciale bijscholing voor COVID-19 hulp gevolgd. Wij zijn helemaal klaar.”

“Douches en kleedkamers hoeven niet gebruikt te worden”

“We willen de zwembaduitbaters maximaal ontlasten door zelf redderstaken, toezicht en reservaties op ons te nemen mocht dat nodig zijn. We willen zwemmen in water dat kouder is dan normaal, zodat de verwarmingskosten niet oplopen. We beloven thuis te douchen voor we naar het zwembad komen en ons niet om te kleden in en rond het zwembad. Douches en kleedkamers hoeven niet gebruikt te worden. Wil u a.u.b. een uitzondering toestaan zodat we mogen zwemmen?”

Laat de toekomstige Fredjes, Pieters, Fanny’s, Kimberly’s, Louis’, Valentines en Brigittes niet stoppen met zwemmen! Vlaamse Zwemfederatie

“Wij zijn met meer dan 200.000 zwemmers om u te vragen het besluit van de Veligheidsraad van 3 juni te herzien, want wij zijn ook een sport en bovendien één die bijna elke olympiade voor resultaat zorgt. Laat ons niet in de steek. Breng onze clubs niet in een situatie waarbij leden afhaken omdat zij als enige sport niet kunnen trainen. Laat de toekomstige Fredjes, Pieters, Fanny’s, Kimberly’s, Louis’, Valentines en Brigittes niet stoppen met zwemmen!”

“Steun ons en open de zwembaden op 8 juni. Wij verwelkomen u graag op een volgende training. Hopelijk maandag 8 juni al.”

