Vlaamse Zwemfederatie stelt gefaseerde heropstart vanaf 15 juni voor Redactie

07 juni 2020

De Vlaamse Zwemfederatie stelt een heropstart van de zwemsport voor in twee fasen, te beginnen vanaf 15 juni, zo maakte de organisatie bekend in een persmededeling. Het voorstel komt er na de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad om de zwembaden in ons land pas vanaf 1 juli de toestemming te geven weer de deuren te openen.

Volgens de Belgische zwemwereld kunnen de zwembaden eerder al op een veilige manier weer openen. "Vandaag is er namelijk geen enkel objectief argument om het zwemmen zelf in gecontroleerde omstandigheden niet toe te laten", klinkt het in de mededeling. Zij stellen daarbij een gefaseerde heropstart voor. "Het uitgewerkte voorstel omvat een eerste stap op maandag 15 juni waarin de zwemfederaties de mogelijkheid krijgen om binnen een gecontroleerd protocol en op afspraak gebruik te maken van het zwembad, dit in beperkte groep, met inachtname van de algemeen geldende richtlijnen en zonder gebruik van kleedkamers of douches."

Op 1 juli mag vervolgens iedereen weer naar het zwembad. "De georganiseerde zwemsport, onder toezicht van de federaties en in samenwerking met de professionele uitbaters, is zo een voorbereiding van heropening van de bredere zweminfrastructuur in de tweede stap op 1 juli en geeft de uitbaters de mogelijkheid om in beperkte groep de praktische werking te testen en waar nodig bij te sturen.”