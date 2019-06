Vlaamse Atletiekliga wil taboe rond eetstoornissen bij sporters doorbreken tvc

22 juni 2019

17u03

Bron: Belga 2 Meer Sport De Vlaamse Atletiekliga heeft vandaag in Leuven een infosessie georganiseerd over eetstoornissen in diverse sportdisciplines. Directe aanleiding was de recente getuigenis van atlete Louise Carton, die het taboe helpt doorbreken.

Louise Carton (25) was jarenlang de beste Belgische atlete op de (middel)lange afstand en in het veldlopen. Haar carrière raakte om onduidelijke redenen in het slop. Een maand geleden doorbrak de West-Vlaamse het stilzwijgen met een opgemerkte getuigenis over eetstoornissen op haar persoonlijke blog. Daarin praatte ze uitgebreid over haar jarenlange gevecht met de weegschaal.

Die getuigenis was voor de Vlaamse Atletiekliga het sein om de problematiek breder ter sprake te brengen, niet alleen in de eigen discipline. Met als doel dat andere atleten het voorbeeld van Carton volgen in de stap naar gespecialiseerde hulp op maat.

Vetmeting

Dirk Engelen is sinds 2011 trainer van Carton. “Ik leerde haar kennen op een BOIC-stage in 2010. Als 16-jarige viel ze op door haar perfectionisme en gedrevenheid. Ze had een goede omkadering. Maar in 2011 ging er iets mis met een vetmeting, die niet door een lid van haar entourage werd afgenomen.” Carton kreeg te horen dat er “nog wel een kilootje af kon”. Dat bleek de prikkel om te extreem aan haar gewicht te gaan werken.

De afstandloopster verdoezelde het probleem, dat alsmaar toenam. “In 2016 voelde ik enorme druk om een selectie voor de Olympische Spelen te halen. Om mijn contract bij Sport Vlaanderen te houden moest ik de finale halen”, zei Carton. Dat groeide uit tot een tweede negatieve trigger. Het gaat nu weer de goede kant op met Carton. “Maar het proces is nog niet ten einde”, stelden de atlete en haar trainer.

Bij mannen nemen eetstoornissen een andere gedaante aan. Bij hen gaat het meestal om spierontwikkeling. Ze gaan dan extreem veel proteïnen innemen Paula Vanhoovels

De Vlaamse Atletiekliga ging voor de problematiek in zee met Eetexpert. Het kenniscentrum voor eet- en gewichtsproblemen focust vooral op preventieve maatregelen. “Hun taak bestaat vooral uit doorverwijzing naar sportpsychologen, voedingsdeskundigen en andere actoren in de eetproblematiek”, zegt Paula Vanhoovels, binnen de atletiekfederatie werkzaam als verantwoordelijke ethiek. “We merken dat de drempel lager wordt, vooral bij vrouwen die niet eten of kampen met boulimie.”

“De problemen situeren zich bij topsporters en atletes die daar net onder zitten. Zij willen een hoog niveau bereiken en hebben daar alles voor over. Een kilootje minder kan dan het verschil maken. Het is dansen op een slappe koord. Het gaat vooral om atletes uit het hoogspringen en spurt- en werpnummers, allemaal explosieve disciplines.” Niet alleen atletiek wordt met eetstoornissen geconfronteerd, ook judo, gymnastiek, wielrennen en volleybal.

Bij mannen nemen eetstoornissen een andere gedaante aan. “Bij hen gaat het meestal om spierontwikkeling. Ze gaan dan extreem veel proteïnen innemen”, stelt Vanhoovels.